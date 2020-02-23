Yurtdışında yaşayan kız çocuğu yetim aylığı alabilir mi?

Çifte vatandaşlığı olan kadın halen Almanya'da yaşıyor. Almanya'da çalışıp emekli olmuş ve oradan emekli maaşı alıyor. Alman olan kocası vefat etmiş ve ondan da dul maaşı alıyor. Türkiye'de Emekli Sandığından emekli olan babası vefat etti. Bu durumda babadan da yetim maaşı alabilir mi? Almanya'dan bir emekli

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre iştirakçi olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmakta olup, bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için aranan koşul, evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra Emekli Sandığına tabi çalışmaması ve kendi çalışmasından dolayı Emekli Sandığından aylık almıyor olması. Çifte vatandaş olmak, yurtdışında yaşadığı ülkenin sosyal güvenlik kanununa göre emekli ve/veya dul aylığı alıyor olmak, Emekli Sandığından yetim aylığı almaya engel değil. Buna göre, sorunuzdaki kadın vefat etmiş olan Emekli Sandığı emeklisi babasından yetim aylığı alabilir.

SSK'ya ne zaman geçmeliyim?

17 Mart 1972 doğumluyum. SSK başlangıcım 1990, prim gün sayım 3249. 2005 yılında Bağ-Kur'lu oldum. 5357 prim günüm var ve halen Bağ-Kur'luyum. SSK statüsünden emekli olmak istiyorum. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum ve ne zaman SSK'ya geçmem gerekir? M. Gül

SSK (4/a) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş şartlarına tabisiniz.

Sigortalılık süreniz ve prim gününüz dolmuş. Ancak emeklilik statüsü, son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemesine göre belirlenip, daha çok hangi sigortalılık kapsamında prim ödenmiş ise o sigortalılık statüsünden emekli olunduğundan, Bağ-Kur'dan sonra en az 1260 gün SSK kapsamında prim ödemiş olmanız gerekiyor.

52 yaşınız 17 Mart 2024 tarihinde doluyor. 52 yaşınız dolduğunda 3,5 yıl (1260 gün) SSK kapsamında prim ödemiş olma şartını sağlayabilmeniz için en geç 17 Eylül 2020 tarihinde SSK kapsamına geçmeniz gerekiyor.

Vergi indirimi alıp emekli olabilir miyim?

1969 doğumlum. SSK girişim 1985, primim 2890 gün. Yüzde 40.2 engelli raporum var. Vergi indirimi alıp, askerliğimi borçlanıp 3600 günle emeli olabilir miyim? Ertaş Akel

Vergi indirimi alarak emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süreniz 15 yıldan fazla olduğundan, vergi indirimi alırsanız, 3600 prim günüyle emekli olabilirsiniz. Eksik prim gününüz için askerlik borçlanması yapabilirsiniz.