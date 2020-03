Hıncal Ağabey, onlardan olmayın

Günümüzde karamsarlık niçin artıyor?

Kötü olaylar, iyi olanlara göre niçin çok daha çarpıcı, güçlü ve etkileyici?

Kötü yorumlar, pozitif eleştiri ve destekten niçin daha çok etkiliyor insanları?

Kimileri bunu evrim ile açıklıyor; insanoğlu tehlikelerle dolu dünyada yaşayabilmek için her türlü riske karşı uyanık olmalıydı. Her an başına kötü bir olay geleceği korkusu insanı karamsar yaptı…

Davranışsal ekonominin konusu bu değerlendirmelere katılır ya da katılmazsınız. Benim varmak istediğim yer başka; Hıncal (Uluç) Ağabey!

Dünkü yazısında şunu dedi:

“Sevgili okurlar,

Koronavirüs, yani Kovid-19 denen nesnenin aşısı da ilacı da henüz yok. Yani yakalanırsak, onu yenecek olan şey kendi bağışıklık sistemimiz..

Ve zayıflatmazsak, yenecek de güçte. Yakalananlara bakın. Yenenlere bakın yeter..

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin bir fiziksel yolu var.. Gıdalar, yani başta taze meyve sebzeler.. ve gıda takviyeleri.. Yani mineral ve vitaminler..

Moral yönünde dünyanın en büyük uzmanları birleştiler.. Moralinizi bozmayacaksınız. (…)”

Hıncal Ağabey karamsarlık yaratacak yayınlardan uzak durmayı öneriyor. Güzel.

Bu alıntıyı niye yaptım konusuna geleyim:

“ESKİ SOLCU KLİŞE”

Gerek Saklı Seçilmişler…

Gerek Kara Kutu…

Kitaplarımı “mutlaka okumanız gerekiyor” diye imzalayıp gönderdim Hıncal Ağabeye.

Okudu mu? Hayır!

Sonra şunu yazdı:

-“(…) Yani, biz iyi dostuz.. Ama dost demek, ayni fikirde olmak değil.

Soner şimdi, grip aşısına karşı çıkıyor. Mücadele metodu, eski solcu klişe.. Efendim aşı, kapitalizm icadıymış. ‘Aşı olmayın, çocuklarınıza da yaptırmayın' diyor.

Bak Soner.. Bu aşıyı çıktığı yıldan beri yaptırıyorum ve o gün bugün, yatalak grip, nezle olmadım bu bir..

İkincisi.. ‘Kapitalist oyunu' diyorsun ya.. Araştırmacı gazetecisin.. Git araştır bakalım. Dünya grip aşısı piyasası kaç milyar dolarlık?.” (19.12. 2019, Sabah)

Bu yazı üzerine Hıncal Ağabeye Kara Kutu kitabında aşı ile ilgili sayfaların fotoğraflarını çekip gönderdim; “hiç değilse sadece bu sayfaları okuyun; aşı konusunda ne düşünüyorum görün!”

Peki…

Hıncal Ağabey kitabı okumadan benim hakkımda böyle bir yargıya nasıl vardı? Yukarıda yazdığım cümlemi tekrarlayayım:

-Kötü yorumlar, olumlu eleştiriden daha çok etkiliyor insanları!

Hıncal Ağabey, kitapla ilgili yalan-yanlış yazılardan etkilendi; bunca hukukumuza rağmen “yahu arkadaşım ne yazmış” deyip kitabı okumadı!

Ancak hayat acı acı öğretiyor!

İşte… Birkaç ay sonra şunu yazan da o oldu:

SOYKIRIM YAPIYORLAR

Hıncal Ağabeyin yazdığını tekrarlayayım:

“Kovid-19 denen nesnenin aşısı da ilacı da henüz yok. Yani yakalanırsak, onu yenecek olan şey kendi bağışıklık sistemimiz.. Ve zayıflatmazsak, yenecek de güçte. Yakalananlara bakın. Yenenlere bakın yeter.. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin bir fiziksel yolu var.. Gıdalar, yani başta taze meyve sebzeler.. ve gıda takviyeleri.. Yani mineral ve vitaminler..”

Haydaa!

Saklı Seçilmişler kitabı neyi anlatıyor Hıncal Ağabey? Endüstriyel gıdaların bağışıklık sistemini çökerterek hastalıklara nasıl sebep olduğunu yazıyor… Hani “gıdalar” diyorsun ya, hangi gıdalar; gıda mı bıraktılar? Aç oku lütfen…

Kara Kutu kitabı neyi anlatıyor Hıncal Ağabey? Endüstriyel tıp anlayışının ilaç dayatmasıyla bağışıklık sistemini nasıl darmadağın ettiğini yazıyor…

Bugün yaşadıklarımız sonuç; sebeplerini öğrenmen için aç oku lütfen…

Solcu klişe değil; kapitalizm insan sağlığına hiç iyi gelmedi.

Gıdaları bozdular…

Tıbbı bozdular…

Bedeni çok yıprattılar, güçsüz bıraktılar…

Tek kurtarıcı olarak avuç avuç yutturulan endüstriyel ilaçları gösterdiler…

Bile bile soykırım yapıyorlar!

Bugün bu kapitalist anlayışa karşı çıkanlar, sosyal medyada sorgusuz darağacına çekiliyor! Öğrenmeyi bilmeyen kuru gürültücü takım yarattılar: Vasata tamah eden, farklı görüş duymak istemeyen –sağcısıyla solcusuyla- muhafazakâr kitle!

Siz de… Arayışı yok eden ezbercilerden olmayın Hıncal Ağabey…

Ne dedi Albert Einstein:

“Dünya, ona zarar verenler yüzünden değil, buna hiçbir şey yapmadan bakanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.”

Kütüphanenizde duruyor o iki kitap ağabey…