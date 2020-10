Dinginlik mi!

Sevgili okuyucularım, pandemiden dolayı aylardır dünya ve ülkemiz olarak çok zor ve meşakkatli günler içindeyiz. Çin'den başlayan virüs nerdeyse tüm ülkelere sıçradı gitti. Yüzbinlerce can kaybı milyonlarca vaka… İnsanların işi gücü bozuldu. Tabii ki de psikolojiler de alt üst oldu. Dinginlik psikolojisi nerdeyse çoğu insanımızı sardı. Yeşillikler, ağaçlar, deniz kıyısı yerleşikler, gürültüden uzak bir hayat… Yaşam tarlasında ekmek biçmek, başarı ile aynı rotada olsa bile pandemide insanoğlunun üstte yazdığım sakin yerlere kaçışını, bundan sonra inisiyatif olarak görebiliriz. Zordur vazgeçmek hele ki zirvede, bunalsa bile geriye dönmek kolay değildir. Fatih Portakal zirvedeyken bunu yaptı. Sosyal paylaşımlarında bizleri adeta imrendiriyor. Teknesi ile açık denizlere yelken alıyor. Emekçiyi emekliyi, savunurken şimdi doğayı güneşi ekolojiyi savunuyor. Biz de o gemide keşke olabilseydik. Keşke Fatih Portakal ile güneşin batımını seyredebilseydik, hatta tekneyi kullanabilseydik. Neyse ben döneyim bana gelen binlerce ev yenileme talebini değerlendireyim. Ülkemizin 81 şehrinde binlerce ihtiyaç sahibi ailenin evlerini yeniledik. Umut kapısı da devam ettiğine göre yani binlerce daha istek var. Biz başka bir bahara bırakalım Fatih'e misafir olmayı yani dingin hayatı… Cumartesi – pazar saat 10.00-12.00 arası Burcu Esmersoy'un programından biraz bahsedeceğim. Burcu Esmersoy her hafta aldığı konuklarla keyifli sohbetler gerçekleştirip, güzel yemekler yapıyor. Cumartesi pazar sabahları ekrandaki gülen yüzü izleyiciye neşe veriyor. TRT 1'de başlayan yeni dizi ‘Masumlar Apartmanı' geçtiğimiz hafta yine tüm kategorilerde birinci oldu. Son günlerde herkesin konuştuğu dizi uzun zaman zirvesini sürdüreceği gözüküyor. Ekranın yol haritasına baktığımızda, izleyici aynı diziler ve programlardan yana gibi gözüküyor. Spor ekranında ‘Beyaz futbol' programında Sinan Engin'i çok başarılı buluyorum. Her şeyi dobra dobra detayına kadar anlatan Engin'in, geçmiş dönemde oynadığı futbol gibi yorumculuğunu da seyirci çok beğeniyor. Futbol oynadığı dönemde rakip takımın iki futbolcusu marke etse bile Sinan hepsini geçer ortasını yapar gölünü attırır veya kendi gider atardı. Yazımı şu cümle ile bitirmek istiyorum; alışkanlığından vazgeçmeyen ekran seyircisine yapımcılar olarak doğru projelerle ekranda olmamız en doğru vazife diye düşünüyorum. Sevgi ile kalın…