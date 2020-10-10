Şahlanıyoruz az sabredin

Akp iktidara geldi, avanta kömür dağıtımı başladı, asrın liderimiz valilere seslendi, “icabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline, sen gideceksin, kömürü sen vereceksin, bunu yaptığın gün bu Türkiye ne olur biliyor musun, şahlanır, uçar uçar” dedi.

Cuma namazından çıkarken cami kapısında demeç verdi, “Türkiye bir uçuş içinde, Türkiye ekonomisinin tırmanışını, şaha kalkışını görmek istemeyenler, gözleri olup görmeyenler” dedi.

Havalimanı açılışında konuştu, “Türkiye uçuşa geçecek diyorduk, işte Türkiye gerçekten uçuyor, Batı bizi niye kıskanıyor, işte bu yatırımlarımızdan ötürü kıskanıyor, Türkiye'nin şaha kalkmasını, köprümüzü tünelimizi metromuzu kıskanıyor” dedi.

Seçim mitinginde konuştu, “önümüzdeki beş yıl içinde nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi ortaya koyduk, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik” dedi.

Kendisine oy vermeyen vatandaşlara sinirlendi, “Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz, buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor, Türkiye yansa da şaha da kalksa bunların umurlarında değildir” dedi.

Yerli ve milli otomobil icat ettiğimizi anlattı, “Türkiye ekonomide şaha kalktı, hamdolsun ciddi sıçrama noktasındayız, gerek Batı, gerek dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor” dedi.

Gezi Parkı direnişini hedef aldı, “hamdolsun özgürlüklerde dünyanın en ileri ülkesiyiz, cehape zihniyetine rağmen Türkiye şahlandı” dedi.

Şahlanış müjdesi vererek, şahlanış manifestosu açıkladı, “ahdim olsun ki, vatandaşlarımızın hayat standartları artacak, vergi sistemi daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşın üstündeki vergi yükü azalacak, ahdim var, hamdolsun Türkiye şahlanıyor” dedi.

Akp'nin kuruluş yıldönümünde konuştu, “hamdolsun 19 yıldır heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik, Türkiye'yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete, her alanda şaha kaldırdık” dedi.

2020'ye girerken 2019 yılının değerlendirmesini yaptı, “istiklal ve istikbal için destan yazmaya devam edeceğimiz yeni bir yıla giriyoruz, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz” dedi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde konuştu, “dik durduk, onların küresel efendilerine eyvallah etmedik, ekonomimizi, kalkınmamızı büyüttük, Türkiye'yi şahlandırdık” dedi.

Ayasofya'nın açılışı vesilesiyle konuştu, “ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduk, Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık” dedi.

Asrın liderimizin kendi sesiyle “Türkiye şahlanıyor” isimli klip hazırlandı, sosyal medyaya servis edildi, o klipte “Türkiye'nin yükselişini görüyorum, Türkiye'nin şahlanışını görüyorum” dedi.

Kredi notumuzun Uganda seviyesine indirilmesine öfkelendi, “kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar, ne yaparsanız yapın, kıymeti harbiyesi yok, Türkiye şaha kalkmanın sembolüdür, Türkiye şu anda ekonomide pik yapıyor” dedi.

Ayasofya'da kıldığı cuma namazının çıkışında konuştu, “buzdolabı satışları arttı, çamaşır makinesi satışlarına bakın, çok samimi bir şey söylüyorum, Türkiye şahlanıyor, adeta bir uçuşun içindeyiz” dedi.

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18 yıldır devamlı uçuyoruz, aralıksız şahlanıyoruz.

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Netice kardeşim?

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Önceki gün, şahlanan Türkiye'nin uçuş rotasını izah etti.

“Gerçek müminin görevi yoklukta sabretmektir” dedi.

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Az daha sabredin yani.

Şunun şurasında 18-19 yıl daha şahlanırsak, gerçek mümin olacaksınız gari.