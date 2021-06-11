60 milyon doz corona aşısı çöpe gidecek iddiası

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD basınında, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilaç şirketi Johnson&Johnson’ın Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki tesisinde üretilen 60 milyon doz Covid-19 aşısının atılmasını istediği iddia edildi.

Haberde, kontaminasyon (yabancı madde etkisi ile kirlenme) şüphesi nedeniyle aşıların kullanılamayacağı ve Baltimore'daki tesisi işleten sözleşmeli şirket Emergent BioSolutions'ın üretimde uygun adımları izlemediği konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

FDA'nın aşıların 10 milyon dozunun ABD'de dağıtılmasına veya diğer ülkelere gönderilmesine izin vereceği de ifade edildi. Öte yandan Johnson & Johnson ve Emergent yetkilileri, söz konusu iddialar hakkında yorum yapmadı.

15 MİLYON DOZ AŞI ZİYAN OLMUŞTU

Nisan ayında Baltimore tesislerinde yaklaşık 15 milyon doz Covid-19 aşısının, 2 maddenin karıştırılması nedeniyle ziyan olduğu itiraf edilmişti. Olayın ardından söz konusu tesisteki üretim durdurulmuştu.

Yaklaşık 2 aydır kapalı olan tesisin yeniden açılıp açılmayacağına henüz karar verilmezken, FDA daha önce yaptığı açıklamada, tesis kayıtlarının ve üretici tarafından gerçekleştirilen kalite testlerinin sonuçlarının kapsamlı bir incelemesini yaptığını söylemişti.

ABD'de şimdiye dek uygulanan Johnson&Johnson aşıları, Baltimore'daki tesiste değil, Hollanda’daki fabrikada üretilmişti.

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