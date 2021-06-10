ABD 500 milyon Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacak

ABD yönetimi 500 milyon doz Pfizer/BioNTech corona virüsü aşısını gelecek iki yıl içinde neredeyse 100 ülkeye bağışlamayı planlıyor.

Konuya ilişkin üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre ABD bu yıl 200 milyon doz, gelecek yılın ilk yarısı 300 milyon doz aşıyı 92 düşük gelirli ülkeye ve Afrika Birliği’ne dağıtabilir.

ABD bağışları özellikle gelişmemiş ülkelere aşı dağıtımını sağlamak için kurulan COVAX aşı programı aracılığıyla yapacak. COVAX aşı programı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) tarafından yönetiliyor.

GAVI konuya ilişkin sorulara henüz bir yanıt vermedi.

Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden anlaşmayı bugün İngiltere’de dünyanın en zengin ülkelerinin oluşturduğu G7 grubu toplantısında açıklayacak.

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