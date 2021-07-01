ABD’de çöken binada arama-kurtarma çalışmalarına geçici süre ile durduruldu

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları geçici süre durduruldu.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın ayakta kalan kısmı ile olan yapısal endişeler nedeni ile arama-kurtarma çalışmalarının geçici süre ile durdurulduğunu aktararak, “Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede arama kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.

Durdurulan arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili mağdurların ailelerine haber verildiğini belirten Cava, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye ziyaretinin arama-kurtarma çalışmaları üzerinden bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Çöken binada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 145 kişiden ise hala haber alınamadı.