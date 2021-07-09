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ABD’de çöken binada Paraguay First Lady’sinin kardeşinin cesedine ulaşıldı

ABD’nin Miami kentinde çöken binanın enkazından Paraguay First Lady’sinin kız kardeşi, eşi ve çiftin oğullarının cesetleri çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:33, 09/07/2021
HaberlerDünya
ABD’de çöken binada Paraguay First Lady’sinin kardeşinin cesedine ulaşıldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami’de 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, dün enkaz altında kalanların sağ olma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle “arama” çalışmalarına çevrilmişti.

Arama çalışmalarına hız verilmesinin ardından bina enkazından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Paraguay tarafından yapılan açıklamada, binanın enkazı altında bulunan 6 Paraguay vatandaşından 3'ünün cesetlerinin çıkarıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ölen kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak Dışişleri Bakanı Euclides Acevedo, yerel basına yaptığı açıklamalarda bu kişilerin First Lady Silvana Lopez-Moreira’nın kardeşi Sophia Lopez-Moreira, kocası Luis Pettengill ve oğulları olduğunu söyledi.

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