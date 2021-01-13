ABD’de kritik gün! Trump’ın azil süreciyle ilgili oturum başladı

ABD Temsilciler Meclisi’nin, Donald Trump’ın görevden azledilmesini tartıştığı oturum başladı. Demokratlar, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredecek Trump’ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump’ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı. Oylamanın Türkiye saatiyle gece yarısı yapılması bekleniyor.
Son olarak Temsilciler Meclisi’nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, azil sürecine destek vereceğini söyledi. Liz Cheney, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı. Cheney, Trump’ı sert bir dille eleştirdi ve “Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti” dedi. John Katko ve Adam Kinzinger, azil sürecine destek vereceklerini açıklayan Temsilciler Meclisi’nin diğer Cumhuriyetçi üyeleri.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, “Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir” ifadesini kullandı.
TRUMP’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
BBC Türkçe’de yer alan habere göre Demokratlar, Trump’ı, geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini “ABD Kongresi’ne saldırmaya teşvik etmekle” suçluyor. Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarıda ayrıca “ağır ve vahim suç işlediği”, “kötü davranışta bulunduğu” gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.
Trump ise Kongre’ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim” demişti.
Trump’ın azli konusunda hazırlanan tasarı, adli suçlamalar değil, siyasi suçlamalar içeriyor. Esas olarak “hükümete karşı isyana teşvik” suçlamasını içeren azil tasarısında ana başlıklar şöyle sıralanıyor:
* Başkanlık seçimi sonuçlarında yolsuzluk yapıldığına dair yanlış iddialarda bulunmak ve seçim sonuçlarının tanınmaması çağrısı yapmak
* Beyaz Saray yakınlarında toplanmış kalabalığa seslenerek onların yasa dışı eyleme geçmesini teşvik etmek
* Trump’ın kışkırttığı kalabalığın bazı üyelerinin yasa dışı bir şekilde Kongre’yi basması, bir güvenlik görevlisinin ölümüne yol açacak şekilde şiddete ve yıkıcı eylemlere başvurması
* Trump’ın, başkanlık seçimlerinin tescilini engellemeye yönelik önceki çabalarının devamı niteliğinde adımlar atması
* ABD’nin ve hükümet kurumlarının güvenliğini büyük tehlikeye atması, demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit etmesi, iktidarın barışçıl devrine müdahale etmesi
DAHA ÖNCE DE AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlarda bulunuyor. Meclis, Aralık 2019’da Trump’ı, Ukrayna’dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azletmişti. Ancak Senato’da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.
ABD’de daha önce Temsilciler Meclisi hiçbir başkan hakkında iki kez görevden azledilmesi kararı almamıştı. Meclis’in Trump’ı azletmesi halinde, Senato’da suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.
Trump’ın suçlu bulunması için Senato’da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi demek.
NYT: TRUMP ALEYHİNE OY KULLANMAYA HAZIRLANIYORLAR
New York Times gazetesi, 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlandığını ancak yargı sürecinin ne zaman başlayacağının netleşmediğini yazdı. Senato yargı sürecini Trump’ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.
ABD Anayasası’nın 25’inci maddesi, Başkan Yardımcısı’nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Demokratların bu yöndeki talebini reddetmişti.
Twitter ve Facebook’un ardından YouTube da Trump’ın kanalını şiddeti teşvik ettiği için askıya almış, FBI da Kongre’ye düzenlenen saldırıda kimlik tespiti yapılan 170 kişiden 70’ine suçlama yöneltmişti.