ABD’de kritik gün! Trump’ın azil süreciyle ilgili oturum başladı

ABD Temsilciler Meclisi’nin, Donald Trump’ın görevden azledilmesini tartıştığı oturum başladı. Demokratlar, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredecek Trump’ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump’ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı. Oylamanın Türkiye saatiyle gece yarısı yapılması bekleniyor.

Son olarak Temsilciler Meclisi’nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, azil sürecine destek vereceğini söyledi. Liz Cheney, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı. Cheney, Trump’ı sert bir dille eleştirdi ve “Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti” dedi. John Katko ve Adam Kinzinger, azil sürecine destek vereceklerini açıklayan Temsilciler Meclisi’nin diğer Cumhuriyetçi üyeleri.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, “Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir” ifadesini kullandı.