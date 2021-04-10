ABD’li uzmanlar açıkladı: Corona aşılarında yan etki kadınlarda daha çok görülüyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşılama kampanyaları da sürüyor. Aralık 2020’den bu yana pek çok ülkede yürütülen aşılama çalışmalarında tartışmalar bitmek bilmiyor.

Ortaya çıkan yan etkiler aşılarla ilgili şüpheleri artırırken, AstraZeneca aşısı sonrası meydana gelen ölümler üzerine Avrupa İlaç Ajansı (EMA) derinlemesine incelemeler başlattı.

Aşılama kampanyasını tüm hızıyla sürdüren ABD’den de yan etkilere ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. New York Post gazetesine konuşan Vanderbilt Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. William Schaffner, kadınların ve 40 yaş altındaki kişilerin Covid-19 aşıları sonrası yan etkilerin ortaya çıkması en muhtemel grup olduğunu söyledi.

ÖSTROJEN KONUSU İNCELENMELİ



Dr. Schaffner, “Kadınlar ve gençler kol ağrısı ile halsiz ve güç hissetme gibi bölgesel reaksiyonları daha fazla gösteriyor. İnsanlar kadınlarda daha fazla yan etki görülmesinin sebebinin östrojen hormonu olup olmadığını merak ediyor. Ancak bunun derinlemesine araştırılması gerek. Sonuç olarak bunun bir sebebi var ancak halihazırda ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.

REAKSİYON OLMASI ETKİLİ DEMEK DEĞİL



Aşı yan etkiye yol açsın veya açmasın, uzmanlar söz konusu aşıların herkeste aynı oranda etkinlik gösterdiğini savunuyor. Gazeteye konuşan Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. William Moss, “İnsanlar eğer bir reaksiyon ya da yan etki olmazsa aşının işe yaramadığını düşünmeye başlayacak. İşin aslı bu doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.