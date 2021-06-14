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ABD’nin gizli raporu ortaya çıktı: Çin’de nükleer tesiste sızıntı

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Biden yönetiminin Çin'deki bir nükleer santralinde sızıntı geldiği iddiasını incelediğini duyurdu. Olayla ilgili bir rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:00, 14/06/2021
HaberlerDünya
ABD’nin gizli raporu ortaya çıktı: Çin’de nükleer tesiste sızıntı

ABD medyasında yer alan bir haber uluslararası kamuoyuna bomba gibi düştü…

ABD’nin popüler haber platformlarından CNN’de yer alan haberde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin son 1 haftadır Çin’den gelen raporları analiz ettiği ve bu konuda bir kriz çıktığını aktardı.

CNN’in ismini açıklamayan ABD’li yetkililer ve belgelere dayandırdığı haberde Çin’in Taishan Nükleer Santrali’nde bir sızıntı meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili detaylar henüz tam olarak bilinmezken CNN, “Biden yönetimi henüz olay yerinin kriz seviyesinde olmadığını düşünüyor. Bu sızıntının henüz bir tehdit yaratmadığını söylüyorlar” ifadesine yer verdi.

DETAYLAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:13:57,