Almanya’da Laschet’in ilk zaferi…

CDU'nun eyalet başbakan adayı Reiner Haseloff, 2016'da yüzde 29.8 olan oy oranını yüzde 36'ya çıkardı. Aşırı sağcı popülist AfD partisi 1.4 puan kaybetti ve oyların yüzde 22.9'unu alabildi.

YEŞİLLER'İN BALONU SÖNDÜ

Almanya'da birinci ya da az farkla ikinci parti olacağı sanılan ve anketlerde hep yüksek çıkan Yeşiller, beklenen patlamayı yapamadı ve 6. parti olabildi. Pazar günkü seçimlerde, Sol Parti yüzde 10.7, SPD yüzde 8, FDP yüzde 6.8, Yeşiller ise yüzde 5.9 oy aldı.

Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesi son sınav olan Saksonya Anhalt Eyalet Seçimleri'nde 1.8 milyon seçmenin yarıdan çoğu sandığa gitti. Eyalette, CDU, SPD ve Yeşiller koalisyonu vardı. Şimdi bu koalisyon devam edecek ya da CDU, SPD, FDP (Liberaller) koalisyonu kurulabilecek.

LASCHET'İN BAŞBAKANLIK YOLU

Geleneksel partilerin AfD'yi hükümete almama stratejisi de devam etmiş olacak. Bu seçimler öncesi, CDU'yu taşıyıp taşıyamayacağı tartışılan veya partiye oy kaybettireceği düşünülen Armin Laschet sonuçların ardından oldukça rahatladı.

CDU/CSU (Hıristiyan Birlik Partileri) birlikteliğinin başbakan adayının Laschet mi, yoksa CSU lideri Markus Söder mi olacağı sorusunda ibre Laschet'ten yana döndü.