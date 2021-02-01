Aşı karşıtlığı protestosunda dikkat çeken Trump detayı

Derleyen: Merthan Sümbelli

Dünya Covid-19 aşılarının temininde ciddi zorluklar yaşarken, bazı bölgelerde aşı karşıtı protestolar da aşılama çalışmalarında aksaklık meydana getiriyor. ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde Dodger Stadyumu aşılama merkezi olarak dizayn edilmişti. Bu merkez ABD'nin bir günde en çok aşı yapılan merkezlerinden biri. Stadyumda günde ortalama 8 bin kişiye aşı yapılıyor. Ancak ABD'nin en büyük aşı merkezlerinden biri olan bu stadyum hafta sonu aşı karşıtı bir protestoya sahne oldu.

Elli kişilik aşırı sağcı aşı karşıtı grup stadyum önünde protesto düzenledi ve aşı merkezine girişleri kapattı. Protestocuların ellerindeki pankartlar da aşı karşıtlığının üst düzeyde olduğunu ortaya koydu. Protestocuların hazırladıkları pankartlara, “Covid = Dolandırıcılık, Laboratuvar faresi olma” gibi yazılar yazdıkları görüldü. Protestoyu organize eden bir kişinin Trump’la ilgili söyledikleri de dikkat çekti.

TRUMP DESTEKÇİSİ OLDUKLARINI GİZLEMEK İSTEDİLER

Dodger Stadyumu'nun önüne gelen protestocuların Twitter üzerinden organize oldukları ortaya çıktı. Diğer yandan aşı karşıtlarının Trump destekçisi olduklarını gizlemek istedikleri belirlendi. Protestoyu organize eden bir kişinin sosyal medya hesabından “İfadelerimizin yankı bulmasını istiyoruz. Lütfen Trump kıyafetleri giymeyin” şeklindeki paylaşımı da gözlerden kaçmadı.

Protestocuların stadyum girişini kapatmasıyla beraber aşılama çalışmaları bir saat boyunca durdu. Los Angeles Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, olaylarda hiçbir protestocu gözaltına alınmadı. California Valisi Gavin Newsom, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “biz caydırılmayacak ve tehdit edilmeyeceğiz” diyerek protestoculara net bir mesaj verdi. Olayların yatıştırılmasıyla aşılama işlemleri devam etti.

AŞI OLMAK İSTEYENLER TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ

81 yaşındaki annesini aşı olması için stadyuma getiren şarkıcı Adam Michaelson, gösteriler nedeniyle aşılamanın bir saat boyunca durduğunu ifade etti. Michaelson, “Bu sadece hayal kırıklığı. Aşı karşıtı olanların farkındayım ancak başkalarının aşı olmasını engellemek çok başka bir seviye” dedi. Los Angeleslı şarkıcı Michaelson, kendisi ve diğer birkaç sürücünün de polis kılığına girmiş protestocular tarafından sıradan çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

Airborne Toxic Event grubunun solisti Mikel Jollet de protestolar esnasında sırada bekleyenler arasındaydı. Annesini aşı olması için stadyuma getiren Jollet, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “Neredeyse yarım saattir burada oturuyoruz. Kimse hareket etmiyor” sözlerine yer verdi. Bir süre bekledikten sonra annesinin aşı olduğunu söyleyen Jollet, “69 yaşında risk grubundaki annem aşısını oldu. Aşı olurken hiçbir şey hissetmedi. Bunun için bir yıl boyunca bekledik. Siz de aşınızı olun” dedi.

AMERİKAN HALKININ YÜZDE 40'I: ‘VİRÜS ÇİN’DE LABORATUVARDA ÜRETİLDİ’



Bir yandan aşı karşıtlarının protestoları, bir yandan aşıya ulaşma çabaları sürerken, NPR/Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikan halkının yüzde 40'ı corona virüsünün Çin'de laboratuvarda üretildiğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 17'si ise siyasetin ve medyanın “şeytana tapan bir grup elit” tarafından yönetildiğini ortaya atan QAnon komplo teorisine inanıyor. Geriye kalan kesim oylarını çekimser yönde kullanıyor.



TÜRK UZMANLAR AŞI KARŞITLIĞI KONUSUNDA NE DEMİŞTİ?

Türkiye’deki aşı tereddüdüne değinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fidancı, toplumda aşı karşıtlığının düşük seviyede olduğunu ifade etmiş ve sözlerine şu şekilde devam etmişti: “Aşı hızının başlangıca göre biraz düştüğü görülüyor. Toplumda aşı karşıtlığı düşük seviyede ancak kararsız olanlar da var. Türkiye’nin aldığı CoronaVac aşısı faz3 çalışmalarının sonuçlarını bilim ortamında yayımlamadı. Aşıyla ilgili güvenlik problemi olmamakla birlikte etkinlik oranı değişkenlik gösteriyor. Ayrıca acil kullanım onayı alınmasında, biçimi itibarıyla şeffaf olunmaması ciddi bir sorun. Bunlar aşı tereddüdüne yol açan yaklaşımlar.”

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükoğlu, aşıya yeterli seviyede ulaşılamadığına vurgu yaparak, “Aşı tereddüdünün majör bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Açıkçası aşının eksik olması buradaki asıl problem” demişti. “Aşı uygulanmaya başladıktan sonra sağlıkçıların aşılanması toplumun üzerinde olumlu bir etki uyandırdı” diyen Küçükoğlu, “Bizler de aşı olunması konusunda önerilerde bulunuyoruz” diye konuşmuştu.

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ŞEFFAFLIK AŞI TEREDDÜDÜNE KARŞI ÖNEMLİ

Fidancı aşı tereddüdüne karşı şeffaflığın önemli bir rol oynayacağını söyleyerek Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf olmaya davet ettiklerini iletmişti. Bu konuda herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade eden TTB Başkanı Fidancı, “Aşı tereddüdü oluşmaması için aşının güvenliğine dair bir sorunun olmadığını paylaştık. Aşı tereddüdünü yenebilmek kolay bir şey değil. Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalardaki bütün aşamaları, hangi sıklıkla ne kadar aşı geleceğini kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Biz 6 buçuk milyon aşının geldiğini biliyoruz. Sağlık çalışanları büyük oranda aşılandı. Peki bundan sonraki aşı miktarı ne olacak? Aşı hangi aralıklarla Türkiye’ye gelecek?” açıklamasında bulunmuştu.

Bu haber için National Public Radio (NPR) ve Washington Post’taki ilgili makalelerden faydalanılmıştır.