Kanlı Kongre baskınının arkasından Trump destekçisi çıktı

Yaptığı gaflar, açıklamalar ve tavırlarıyla ABD tarihinin en dikkat çekici başkanlarından biri olan Donald Trump’ın azil süreci devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı…

6 Ocak’ta ülke tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaya tanık olmuş ve binlerce Trump destekçisi 2020 seçimlerine itiraz ederek Kongre’ye baskın düzenlemişti.

Gösterilerde 6 kişi yaşamını yitirirken birçok siyasetçi Trump’ın azledilmesi gerektiğini söylemiş ve olayları bu raddeye getiren kişinin dönemin ABD Başkanı olan Donald Trump’tan başkası olmadığını dile getirmişti.

KONUŞMA İÇİN 50 BİN DOLAR

Gerçekten de ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, 6 Ocak günü Kongre yakınlarında düzenlenen yürüyüşü organize edenlerin arkasında Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan Alex Jones’un yer aldığını duyurdu.

Trump’a yardım fonuna 300.000 dolar veren Publix Super Markets’in varisi Julie Jenkins Fancelli ve aşırı sağcı program sunucusu Alex Jones’un yürüyüşe destek verdiği açıklandı. Organizatörler Jones’un “istediği bir saat diliminde konuşma yapması” karşılığında yürüyüşü organize edenlere 50.000 dolar ödeme yaptığı tespit edildi.

Wall Street Journal’ın ele geçirdiği yazışma ve belgelerde Jones’un para desteği sağladığı belirtildi. Öte yandan Jones’un Fancelli’yi ikna ederek 500.000 dolar bütçeli yürüyüşe 300.000 dolar ödediği de belgelerde ortaya çıktı.

TEHDİT ETMİŞTİ

Trump’ın seçimi kazandığını iddia eden ve “Soygunu Durdur” hareketinin lideri ve aşırı sağcı Ali Alexander’ın da para desteği sağladığı belirtildi. Alexander, 6 Ocak tarihindeki yürüyüşü sosyal medyadan birçok kez duyururken, “Benim emrimle yarından itibaren DC’yi TRUMP KALESİ haline getireceğiz” mesajını paylaşmıştı.

Trump’ın sıkı bir destekçisi olan Alexander, 30 Aralık’ta, “Eğer Seçiciler Kurulu seçim sonuçlarını tescil ederse, herkes orada benim ve diğer 500.000 insanın o binaya ne yapabileceğimizi tahmin edebilir” demişti.

6 Ocak’ta yaşanan kanlı Kongre baskını sonrasında Trump olaylarla bir ilgisi olmadığını söylemiş ve yürüyüşün kendisinden bağımsız olarak organize edildiğini dile getirmişti. Fakat Trump’ın bu açıklamalarına rağmen Temsilciler Meclisi, ABD’nin eski başkanının azil sürecini başlatmıştı.

Senato’da başlaması planlanan azil sürecinde Trump suçlu bulunursa gelecek seçimlerde aday olarak yarışamayacak.

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