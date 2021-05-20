Bashir’in oyunu 26 yıl sonra ortaya çıktı… Prenses Diana’yı resmen kandırmış

İngiltere son dönemde Prens Harry ve Meghan Markle’ın imza attığı röportajlarla çalkalansa da, bundan 26 yıl önce yapılan bir röportaj halen hafızalardan silinmiş değil.

1995 yılında Prenses Diana ile BBC Panorama için röportaj gerçekleştiren 58 yaşındaki Martin Bashir, bunu yapabilmek için çok tartışılan yöntemlere başvurdu. Ortaya atılan iddialara göre Bashir, Diana’nın konuşmasını sağlamak için çocuklarının dadısı Tiggy Legge-Bourke’ın Prens Charles’tan hamile kaldığını söylemiş ve sahte bir kürtaj belgesi de göstermişti.

Söz konusu iddialar uzun süre tartışılırken, BBC konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Lord Dyson tarafından yürütülen soruşturma 6 ay sonra tamamlandı. Dyson elde ettiği bulgular ışığındaki raporu BBC Genel Müdürü Tim Davie’ye sundu.

SAHTE BANKA DÖKÜMANLARI



The Telegraph’ın özel haberine göre Dyson’ın soruşturması sonucunda Bashir, BBC’nin editoryal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Prenses Diana’nın güvenini kazanmak için kardeşi Earl Spencer’ı kullanan Bashir, BBC'nin eski grafik tasarımcısı Matt Weissler’dan Buckingham'ın gazetecilere para vererek haber yaptırdığını öne süren sahte banka dökümanları oluşturmasını istedi. Earl Spencer aracılığıyla bunları Prenses Diana’ya ulaştıran Bashir, röportaj için ikna etmeyi başardı.

BBC, söz konusu raporla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Kensington yetkililerinin doğrulanmış raporu görmek için beklediği belirtildi. Soruşturma başlatıldığının duyurulmasının ardından Kraliyet ailesi içinden ilk yorum, Prenses Diana’nın büyük oğlu Prens William’dan gelmişti. Bu konunun araştırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten tahtın üçüncü sıradaki varisi Prens William, “Doğru yönde atılmış bir adım” olarak nitelemişti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA İSTİFA ETTİ



Uzun yıllar sonra 2016’da yeniden BBC’ye dönen Martin Bashir, son olarak dini ilişkiler editörü olarak görev yapıyordu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle görevinden uzak kalan Bashir, birden fazla kalp ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. BBC geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bashir’in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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