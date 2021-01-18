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Başsavcıdan Trump’a gözdağı: Suçlanabilir

District of Columbia Başsavcısı Karl Racine, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı konuşmanın Kongre'deki ayaklanmanın sonuçları açısından suç olabileceğini söyledi.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 09:54, 18/01/2021
Haberler Dünya
Başsavcıdan Trump’a gözdağı: Suçlanabilir

Başsavcı Racine, MSNBC’ye verdiği demeçte, “Başsavcılığın kullanabileceği potansiyel bir suçlamaya sahip olduğu bilinsin” dedi.

Suça karşı cesaretlendiren ve insanları şiddete motive eden bireylerin yaptıkları yasa dışıdır açıklaması yapan Başsavcı Racine, “Federal savcılar, 6 Ocak’ta beş kişinin hayatını kaybetmesine neden olan isyanla ilgili suçları soruşturma ve kovuşturma çabalarına liderlik ediyor. Savcılar Trump da dahil olmak üzere tüm aktörlere bakıyor” dedi.

Racine, ofisinin “federal savcılarla yüksek düzeyde işbirliği yaptığını” da sözlerine ekledi.

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Yayınlanma Tarihi:09:50,