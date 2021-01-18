Başsavcıdan Trump’a gözdağı: Suçlanabilir

Başsavcı Racine, MSNBC’ye verdiği demeçte, “Başsavcılığın kullanabileceği potansiyel bir suçlamaya sahip olduğu bilinsin” dedi.

Suça karşı cesaretlendiren ve insanları şiddete motive eden bireylerin yaptıkları yasa dışıdır açıklaması yapan Başsavcı Racine, “Federal savcılar, 6 Ocak’ta beş kişinin hayatını kaybetmesine neden olan isyanla ilgili suçları soruşturma ve kovuşturma çabalarına liderlik ediyor. Savcılar Trump da dahil olmak üzere tüm aktörlere bakıyor” dedi.

Racine, ofisinin “federal savcılarla yüksek düzeyde işbirliği yaptığını” da sözlerine ekledi.

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