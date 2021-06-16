Biden-Putin görüşmesi sona erdi

Başta Suriye, Ukrayna, Belarus olmak üzere birçok konuda karşı karşıya gelen ABD ve Rusya’nın liderleri bugün Cenevre’de bir araya geldi.

Devlet Başkanı olduğu dönemlerde Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump ile görüşen ve başbakanlığı döneminde de dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yla masaya oturan Putin ile Biden kameralara poz verdikten sonra görüşmeye geçmişti. Biden ve Putin görüşmesi, yaklaşık 3,5 saatlik toplantının ardından sona erdi.

Basının karşısında konuşan Putin, görüşmelerden verimli bir sonuç çıkmasını umut ettiğini söyleyerek “Sayın Başkan, bugün benim görüşme inisiyatifini aldığınız için teşekkür ederim” demişti. Dışişleri bakanlarının da eşlik ettiği toplantı salonunda Biden ise, “Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyi” yanıtını vermişti.

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