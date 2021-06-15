Biden’ın Erdoğan’ı selamlaması gündem oldu: ‘Bir garip hareket’

ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki selamlaşmayı haber yaparak okurlarına duyurdu.

“Biden, Türkiye lideri Erdoğan’a NATO Zirvesi’nde garip bir yumruk selamlaması yaptı” başlığının kullanıldığı haberde, “Belçika’daki NATO Liderler Zirvesi’nde Biden, Erdoğan’a çok garip bir yumrukla selamlaşma (İngilizcesi fist-bump) yaptı. Aylar önce iki doz Covid-19 aşısı olmasına rağmen maskesini çıkarmayan Biden, maskesiz oturan Erdoğan’a yaklaştı ve Türkiye’nin liderini öyle bir açıyla selamladı ki onu hazırlıksız yakaladı. Öyle ki Erdoğan Biden’ı selamlamak için ayağa kalktığında elleri halen kenetlenmişti” ifadesi kullanıldı.

New York Post’un haberinde iki ülke arasındaki gerilimin son yıllarda tırmandığı belirtilirken, Biden’ın 1915 olayları ile ilgili “Soykırım” ifadesini kullanmanın Türkiye’de büyük tepki çektiğini yazdı. New York Post, görüşmeden önce Erdoğan’ın “soykırım” gerilimini gündeme getireceğini söylediği de hatırlatıldı.

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