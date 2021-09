Bill de Blasio’dan polislere tehdit: Aşı ve test olmayanlara maaş yok

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York Polis Departmanı memurlarını COVID-19 aşısı olmamaları ve test yaptırmamaları halinde maaşlarını ödememekle tehdit etti.

De Blasio tarafından çıkarılan bir talimat uyarınca, belediyeye bağlı tüm çalışanlar COVID-19’a karşı aşılanmalı veya hastalık için haftalık olarak test edilmeli. Yeni uygulama, pazartesi günü yürürlüğe girecek ve çeşitli sektörlerde yaklaşık 340.000 çalışanı etkileyecek.

De Blasio perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, “Birisi yine bu görevleri yerine getirmezse, kendilerine ödeme yapılmayacak” dedi.

NYC sağlık departmanından elde edilen verilere göre, bu hafta itibarıyla, NYPD çalışanlarının yüzde 53’ü bir doz aşı aldı, bu oran New York City’deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 79’una denk geliyor. New York City’deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 71’i ise tam aşılı. New York Times’ın daha önce bildirdiğine göre, NYPD herhangi bir şehir kurumunun en düşük aşı oranlarına sahip.

Dünyanın en büyük belediye polis birliği olan New York Şehri Polis Yardımseverler Derneği, belediye başkanına karşı çıkacağını söyledi. Polise test için harcanan süre boyunca ödeme yapılmayacağından, üyelerin uymama hakları olduğunu iddia ediyor.

