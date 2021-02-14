Bill Gates’in kızından Covid-19 aşısı açıklaması

Bill Gates’in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, corona virüsü aşısı ile ilgili esprili bir mesaj paylaştı.

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates’in corona virüsü aşısı aracılığıyla insanlara çip takacağına dair iddiaları hatırlatan 24 yaşındaki Gates, “Tıp eğitimi aldığım için ilk doz mRNA aşısı olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu aşı bağışıklık sistemimin virüse karşı etkisini artıracak. Bir tıp öğrencisi ve gelecekte bir doktor olacağım için bunun beni ve gelecekteki çalışmalarımı koruyacağı için minnettarım” dedi.

Gates, “Covid-19 aşısının ilk dozu benim dahi babamı beynimin içine aşılamadı” ifadesini kullandı.

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