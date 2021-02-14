Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bill Gates’in kızından Covid-19 aşısı açıklaması

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşı ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara çip takacağına dair iddialara Gates'in tıp eğitimi alan kızından yanıt geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:58, 14/02/2021
Haberler Dünya
Bill Gates’in kızından Covid-19 aşısı açıklaması

Bill Gates’in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, corona virüsü aşısı ile ilgili esprili bir mesaj paylaştı.

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates’in corona virüsü aşısı aracılığıyla insanlara çip takacağına dair iddiaları hatırlatan 24 yaşındaki Gates, “Tıp eğitimi aldığım için ilk doz mRNA aşısı olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu aşı bağışıklık sistemimin virüse karşı etkisini artıracak. Bir tıp öğrencisi ve gelecekte bir doktor olacağım için bunun beni ve gelecekteki çalışmalarımı koruyacağı için minnettarım” dedi.

Gates, “Covid-19 aşısının ilk dozu benim dahi babamı beynimin içine aşılamadı” ifadesini kullandı.
İlginizi ÇekebilirSalgına karşı 6 yıl önce çağrı yapan Bill Gates uyardı: Coronadan daha kötü iki şey varSalgına karşı 6 yıl önce çağrı yapan Bill Gates uyardı: Coronadan daha kötü iki şey var