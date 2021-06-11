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Bir sektör çalışanlarına daha corona aşısı müjdesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Covid-19 aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.

Güncellenme: 20:59, 11/06/2021
HaberlerDünya
Bir sektör çalışanlarına daha corona aşısı müjdesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alınmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı randevuları tanımlanmıştır. Özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, enabiz.gov.tr internet sitesinden randevularını alabilecekler.

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