Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinden sonra ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyük önem taşıyor

ABD’de Joe Biden yönetimi göreve başladıktan sonra Türkiye’yle ilgili yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamalarına bir yenisini ekledi. Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeyi Twitter’daki sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Blinken dikkat çekici mesajlar verdi.

Blinken mesajında, “Bugün Mevlüt Çavuşoğlu’yla konuşma fırsatı buldum. NATO müttefikimiz Türkiye ile ortak önceliklerimizde iş birliğinin devam etmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan Yunanistan’la yapıcı gelişmelere olan desteğimizi vurguladım. Demokrasi ve insan haklarının önemine de dikkat çektim” ifadelerini kullandı.

SURİYE, AFGANİSTAN VE YUNANİSTAN VURGUSU



Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yazılı bir açıklama yaptı. Price, Blinken ve Çavuşoğlu’nun, Suriye ve Afganistan da dahil olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki iş birliğinin önemini değerlendirdiğini aktardı. Açıklamada, “Bakan Blinken, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzakerelerin ABD tarafından desteklendiğine vurgu yaptı. İnsan hakları ve özgürlüklerin korunmasına da dikkat çekti.



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