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Çavuşoğlu’nun sözlerine Yunanistan’dan yanıt: Davet gelmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ettiklerini söyledi. Fakat bugün Yunanistan herhangi bir davetin kendilerine ulaşmadığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:52, 11/01/2021
Haberler Dünya
Çavuşoğlu’nun sözlerine Yunanistan’dan yanıt: Davet gelmedi

Çavuşoğlu, KKTC’li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülkenin Akdenizdeki yeraltı kaynaklarının aranması başta olmak üzere varolan sorunların görüşüleceği ilgili toplantıların başlaması için Yunanistan’ın “bahanesinin kalmadığını” söyledi.

Çavuşoğlu Yunanistan’ın 11 Ocak’ta görüşmelerin başlatılabileceğini söylediğini ancak henüz bir adım atılmadığını hatırlatarak “Bu resmi bir davettir” dedi.

Bundan önce Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler yaklaşık 60 tur sürmüş ve sonuncusu 2016 yılında yapıldıktan sonra durdurulmuştu. Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu ve AB ile “daha sağlıklı, daha pozitif” ilişkiler istediklerini de söyledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından Yunanistan’dan bir açıklama geldi… Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde Atina yönetimi bu görüşme ile ilgili herhangi bir davet gelmediğini duyurdu.

Avrupa Dışişleri Bakanı Haber Ocak ayı son dakika Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:15:50,