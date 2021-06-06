“Çin, Wuhan’daki laboratuvar çalışanlarının tıbbi kayıtlarını paylaşmalı”

Bir buçuk yıl önce, dünya yeni corona virüsünü henüz duymamışken, Wuhan laboratuvarında görevli üç personel hastaneye yatırılmıştı. Hastalanan araştırmacılar, pandemiden önce corona virüsünün incelendiği üst düzey bir biyogüvenlik laboratuvarı olan Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) için çalışıyorlardı. The Wall Street Journal’ın haberinde açıklanan bir ABD istihbarat raporu, personelin semptomlarının hem COVID-19 hem de yaygın mevsimsel hastalıklarla uyumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü müfettişlerinin hazırladıkları raporlarda, çalışanların hastalık sebebinin corona virüs olmadığı sonucuna varılsa da Fauci, tam ve ayrıntılı kayıtlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

BİLGİYE ERİŞEBİLMELİYİZ

Fauci, Cuma günü Financial Times’a verdiği demeçte, “2019’da hastalandığı bildirilen üç kişinin tıbbi kayıtlarını görmek istiyorum. Gerçekten hastalandılar mı ve eğer öyleyse, neyle hastalandılar? Bilgiye erişime ihtiyacımız var” dedi.

DSÖ soruşturmasından elde edilen rapor, WIV personelinden toplanan tüm kan örneklerinin corona virüs antikorları için negatif çıktığını gösterdi. Laboratuvarın çalışanları arasında Aralık 2019’dan önce herhangi bir COVID-19 uyumlu solunum yolu hastalığı bildirilmediği de açıklamaya eklendi. Önde gelen WIV virologu Shi Zhengli ayrıca hiçbir personelinin laboratuvarda çalışırken herhangi bir corona virüsü ile enfekte olmadığını söyledi.

VERİLERE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞANDI

Ancak DSÖ’nün araştırma ekibinden Marion Koopmans, NBC News’e WIV çalışanlarının 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında corona virüsü antikorları için test edildiğini söyledi.

DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a göre, Koopmans’ın ekibi araştırmaları sırasında Wuhan ve çevresinden ham COVID-19 enfeksiyon verilerine ve hasta kan örneklerine erişimde genel olarak zorluklarla karşılaştı. Ekip, raporlarında, Wuhan’da Eylül ve Aralık 2019 arasında toplanan kan örneklerinin corona virüs antikorları için test edilmesini tavsiye etti. Bu da eğer varsa, bu örneklerin çok azının DSÖ uzmanlarına sunulduğunu gösteriyor.

LABORATUVAR ÇALIŞANLARI GERÇEKTEN HASTLANDI MI?

Perşembe günü MSNBC’nin “Morning Joe” programında Fauci, “Tüm bilgilere daha iyi erişmemiz gerekiyor” dedi.

Fauci, uzmanların en başta WIV çalışanlarının gerçekten hastalanıp hastalanmadıklarını ve eğer öyleyse “hastalıklarının doğasının ne olduğunu” öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Fauci, Financial Times’a verdiği demeçte, laboratuvar çalışanlarının gerçekten de COVID-19 kaptığı ortaya çıksa bile, virüsün kesin olarak enstitülerinden sızdığının bir göstergesi olmadığını da belirtti.

Toplanan kanıtlar, COVID-19’un Aralık 2019’da ilk vakalar rapor edilmeden önce yayıldığını gösteriyor. Yani; personelin 2019’da laboratuvar dışında enfekte olması oldukça mümkün.

BULAŞICI HASTALIKLARIN %75’İ HAYVANLARDAN GELİYOR

DSÖ ekibi, araştırmalarının ardından, corona virüsün büyük olasılıkla güneydoğu Çin’deki bir vahşi yaşam çiftliğinde bir ara hayvan aracılığıyla yarasalardan insanlara bulaştığını belirledi. Bu diğer teorilerden daha çok öne çıktı; çünkü yeni bulaşıcı hastalıkların %75’i bize hayvanlardan geliyor.

Fauci, Financial Times’a verdiği demeçte, “SARS, MERS, Ebola, HIV, kuş gribi, 2009 domuz gribi salgınıyla yaşadığımız deneyimler göz önüne alındığında, bu olasılık ağır basıyordu” dedi.

Ayrıca, corona virüsün genetik kodu yarasalarda dolaşan diğer corona virüslerinkine çok benziyor. Yarasalar yaygın virüs rezervuarları olarak anılıyorlar; son 46 yılda en az dört salgın yarasalara kadar uzanıyor.

Bilim insanları, corona virüsünü insanlara bulaştıran aracı türleri veya yarasa popülasyonunu henüz bulamadılar. DSÖ ekibi, Çin genelinde 31 ilden 80.000 hayvanı inceledi ve tek bir corona virüsü vakası bulamadı.

KANITLAR SİLİNMİŞ OLABİLİR

Ancak DSÖ’nün herhangi bir kanıta ulaşamamasının nedeni, Çin’in söz konusu vahşi yaşam çiftliklerini Şubat 2020’de kapatması da olabilir. Araştırmacılara bu çiftliklerde yaşamış hayvanlardan alınan örneklere erişim izni verilmedi.

DSÖ, ilk corona virüs vakalarının bildirildiği Wuhan’daki Hunan deniz ürünleri pazarında satılan herhangi bir hayvandan alınan örnekleri de analiz edemedi. Salgından sonra pazar hızla kapatılmasını ve temizlenmesini Fauci’nin epidemiyolojik bir hata olarak adlandırıyor. Fauci bu durum için; “Türlerin sıçramasına dair kanıtları silmiş olabilirler” diyerek yorumladı.

İlginizi Çekebilir Corona virüsüyle ilgili ortalığı karıştıracak rapor: ABD ve Çin laboratuvarda geliştirdi... İzleri örtmek için üzerinde oynandı

İlginizi Çekebilir Coronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti... Eski CDC Direktörü Redfield: Ölüm tehditleri alıyorum