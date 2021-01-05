Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona aşılarını sabote eden eczacı: Güvenli olmadığı için yaptım

ABD'nin Wisconsin eyaletinde corona virüsü aşı dozlarını sabote etmek suçuyla tutuklanan eczacı Stephen Brandenburg, "Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum" diyerek suçunu itiraf etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:02, 05/01/2021
Haberler Dünya
Corona aşılarını sabote eden eczacı: Güvenli olmadığı için yaptım

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 500 dozdan fazla corona aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg’ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Brandenburg’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan habere göre eczacı Brandenburg’un, güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyşe aşı şişelerini bozduğu ifade edildi.

KASITLI OLARAK YAPMIŞ

Grafton polisi, Brandenburg’un 24-25 Aralık’ta Advocate Aurora Hastanesi’ndeki soğutulmuş depodan aşıları kasıtlı olarak çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti. Zanlının, “Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum” dediği öğrenildi.

Hastane yetkilileri, 26 Aralık’ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etmişti.