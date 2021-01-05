Corona aşılarını sabote eden eczacı: Güvenli olmadığı için yaptım

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 500 dozdan fazla corona aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg’ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Brandenburg’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan habere göre eczacı Brandenburg’un, güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyşe aşı şişelerini bozduğu ifade edildi.

KASITLI OLARAK YAPMIŞ



Grafton polisi, Brandenburg’un 24-25 Aralık’ta Advocate Aurora Hastanesi’ndeki soğutulmuş depodan aşıları kasıtlı olarak çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti. Zanlının, “Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum” dediği öğrenildi.

Hastane yetkilileri, 26 Aralık’ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etmişti.