Corona virüsü vaka sayısı tekrar artarken korkutan uyarı: Üçüncü dalga gençleri vuracak

Dünyanın corona virüsü ile savaşı sürerken, Hamburg- Eppendorf Üniversite Kliniği, corona virüsünün mevsimsel gripten yüzde 33.3 oranında daha fazla can aldığını duyurdu.

Darmstadt Üniversite Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Türk Dr. Cihan Çelik ise, bazı hastaları yeniden tedavi ettiklerini, üçüncü dalganın gençler üzerinde etkili olacağını ve bu hastalığın sosyo-ekonomik durumu iyi olmayanları daha çok vurduğunu açıkladı.

ARTIK GENÇ HASTALAR GELİYOR

Corona virüsünün gençler üzerinde etkin olabileceğine ilişkin açıklamalara destek Darmstadt Üniversitesi Kliniği Göğüs Hastalıkları Başhekimi Çelik'ten geldi. Çelik, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) yaptığı açıklamalarda, üçüncü dalganın başlayacağını ve bunun da, daha erken sosyalleşen gençler üzerinde çok etkili olacağını söyledi.

Çelik, coronaya yakalananların ortalama yaşının 72'den 48'e düştüğünü belirtti ve yaşlı kuşağın aşılanmasının onları koruduğunu, buna karşılık gençlerde daha az bulaşma oranı ve daha düşük ölümler olacağını söyledi.

BİR YIL GEÇTİYSE DİKKAT EDİN

Dr. Çelik, “Corona virüsünü atlatmış ama yine coronaya yakalanmış hastalarınız oldu mu?” sorusuna, “Evet. Eğer ilk enfeksiyonun üzerinden örneğin bir yıl geçmişse dikkatli olunmalı. Özellikle, aşılanmamış yaşlılar, ilk enfeksiyondan sonra rehavete kapıldı, önlemleri azalttı ve yeniden enfekte oldu. Hastaları tekrar tedavi etme fikri korkunç” dedi.

BELLİ GRUPLARDA ARTMASI MÜMKÜN

Almanya'da yabancıların daha çok corona virüsüne yakalanması ile ilgili ilk tespitleri yapan kişi olan Dr. Çelik, konuyla ilgili son yapılan açıklamaları da, “Belirli gruplar arasında belli hastalıkların artması yeni bir durum değil. Covid-19'da da durum böyledir. Göçmen kökenli insanların sosyo- ekonomik durumuyla ilgili. Bu onları enfeksiyonlara ve ağır hastalıklara daha duyarlı hale getiriyor. Sebeplerin ne olduğunu ve belirli grupları nasıl daha iyi koruyabileceğinizi öğrenmek için bilimsel yöntemler kullanmak istiyorsanız, bu konuyu ele almak önemlidir. Ama salgın için onları suçlamayın. Tabu bir konu hakkında fısıldamanın kimseye faydası olmaz, önyargıları teşvik eder” sözleriyle yorumladı.

İNGİLİZ MUTASYONU İLKİNİ GEÇECEK

Corona virüsünün İngiliz mutasyonundan etkilenmiş hastaların da gelmeye başladığını belirten Çelik, “Klinikte artık bunları görmeye başladık. Her ikinci veya üçüncü hastayı bu virüsü alıp almadığı konusunda kontrol ediyoruz. Yüzde 30'a yakın bu virüsten etkilenenler var. Yakın bir zamanda bu varyant, ilk corona virüsünün yerini alacağa benziyor. İngiliz mutasyonlu hastaları diğerlerinden ayırmıyoruz. Ama aşıdan veya tedaviden kaçabilecek Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlu olanları izole ediyoruz. Ancak İngiliz mutasyonlu hastalarda karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardık” dedi.

100 BİN KİŞİ DAHA ÖLEBİLİRDİ

Bu arada, Almanya'da coronavirüs vakalarını ve hastalık politikasını takip eden Robert Koch Enstitüsü de, üçüncü dalgadan en çok gençlerin etkilenebileceğini, onlarda virüsün daha uzun süre kalacağını duyurdu.

RKI'dan yapılan açıklamada, “Önlemler olmasa, maske – mesafe – hijyen kuralları uygulanmasa, Almanya'da 100 bin kişi daha ölebilirdi” ifadesi kullanıldı.

Almanya'da test sayısı artarken, günlük vaka sayıları düşüyor. İngiliz mutasyonu ise bu yeni vakalar arasında başı çekiyor.