Cumhuriyetçi Parti üyelerinden corona virüsü soruşturması: Kanıt bulduk, Wuhan’daki laboratuvardan yayıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili üyeleri corona virüsüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Virüsün kökenine dair yürütülen soruşturmada, Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından Ağustos ya da Eylül 2019'da sızdığına dair kanıtlar bulunduğu öne sürüldü.

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Aralık 2019’da ortaya çıkan ve o tarihten bu yana dünyayı büyük bir kaosa sürükleyen corona virüsü salgınında 4 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti.

Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları devam ederken, virüsün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili soru işaretleri de sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün geçtiğimiz aylarda Wuhan’da yaptığı çalışmalardan kesin sonuçlar elde edilemezken, salgında en çok can kaybının yaşandığı ABD’den dikkat çekici bir iddia geldi.

ABD’de Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili üyeleri, corona virüsünün kökenini araştıran bir soruşturmanın detaylarını açıkladı. Soruşturmada virüsün laboratuvardan sızdığı iddiası yeniden gündeme geldi.

The Times’ın haberine göre Covid-19’un, Çin’in resmi olarak bildirdiği vakalardan aylar önce Ağustos-Eylül 2019’da Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından yayıldığı iddia edildi. Bununla ilgili kanıtlar bulunduğu belirtilen soruşturmada, sızıntının tüm zamanların en büyük üstünü örtmesiyle kapatılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

GECE YARISI VERİTABANI SİLİNDİ



Dış İlişkiler Komitesi’ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi isim olan Michael McCaul, “Virüsün 2019 yılında Ağustos ayı sonu ya da Eylül ayı başında sızdığına inanıyoruz. Ne olduğunu fark ettiklerinde Çin Komunist Partisi yetkilileri ve laboratuvardaki bilim insanları sızıntının üstünü kapatmaya başladı. Gece yarısı virüsle ilgili veritabanını silmek ve güvenlik gerekçesiyle ek 1 milyon dolar istemek de buna dahil” dedi.

TEHLİKELİ ATIK SİSTEMİ İÇİN TALEP

Laboratuvarın Temmuz 2019’da tehlikeli atık arıtma sisteminin bakım ve onarımı için 1.5 milyon dolar talep ettiğini savunan McCaul, iki yıldan daha az süre önce kullanılan bir sistem için bu durumun sıra dışı olduğunu söyledi.

ABD’deki soruşturma sonrası Çin’in vereceği yanıt beklenirken, Pekin yönetimi virüsün kazayla laboratuvardan yayıldığı iddialarını geçmişte pek çok kez reddetti.

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