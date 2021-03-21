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Fransa’da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Fransa’nın birçok kentinde ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, "küresel güvenlik" yasası gibi uygulamalara son verilmesini talep etti.

Güncellenme: 01:24, 21/03/2021
HaberlerDünya
Fransa’da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, özellikle şiddet veya cinayetle suçlanan polislerin derhal görevinden alınmasını istedi.

Gösterilerde ayrıca, tartışmalı “küresel güvenlik” yasası gibi uygulamalara son verilmesi de talep edildi. Başkent Paris’in merkezindeki Lüksemburg Bahçeleri ve Senato yakınında toplanan protestocular, “Devlet suçlarını durdurun” ve “Polis cinayetleri son bulsun” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

Gösterilerde, polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden ve çoğunluğu Afrikalı göçmenlerden oluşan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı afişler de vardı. Protestocular, ırkçılıkla bağlantılı olarak gözaltına alınırken polis tarafından uygulanan şiddet içerikli tekniklerin kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu.

Polis, gösterinin başlangıç noktası olan Lüksemburg metro istasyonu çevresinde ve göstericilerin yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.

Başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Lille, Toulouse, Nantes ve Rennes gibi kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

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