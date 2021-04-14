Fransız bakandan gerilimi artıracak açıklama: Türkiye’ye yaptırıma hazırız

Fransa’nın Avrupa İlişkileri Bakanı Clement Beaune Türkiye’yle ilgili tepki çekecek açıklamalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında yaşanan koltuk krizi üzerine konuşan Beaune, suçu Türkiye’ye atmıştı.

Ursula von der Leyen’in Michel ve Erdoğan’dan ayrı bir koltukta oturtulmasının bir çeşit tuzak olduğunu öne süren Beaune, “Türkiye kötü davrandı. Bu bize karşı yapılmış kasıtlı bir sorun” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPMALI’



Bu kez Meclis’te açıklamalarda bulunan Beaune konuyu yaptırım tehdidine getirdi. Türkiye’nin Akdeniz’de ve Avrupa’yla ilişkilerde karar vermesi gerektiğini söyleyen Beaune, “Türkiye gerilimi azaltmayı mı yoksa agresif duruşunu sürdürmeyi mi seçeceğine karar vermeli. Her iki durumda da Avrupa yanıt vermeye hazır olacak. Tedbirlerimizi hazırladık. Yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekirse bunları uygulayabiliriz” dedi.

SİNYALLER YAKINDAN İZLENİYOR



Avrupa’nın gerilimden yana olmadığını ancak çıkarlarını korumaya çalıştığını savunan Beaune, Ankara’nın göndereceği sinyalleri yakından izlediklerini ifade etti. Türkiye’nin Yunan karasularından gemilerini çekmesinin pozitif bir adım olduğunu vurgulayan Beaune, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ise yanlış yönde bir adım olduğunu aktardı.

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