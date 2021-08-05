FT: Erdoğan baskı altında

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'yi yasa boğan yangınlar ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Haberde, "Erdoğan, Türkiye'nin yangınlara karşı yanıtı sonrasında baskı altında" yorumu yapıldı.

SOZCU.COM.TR

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Sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı endişelendiren orman yangınları devam ederken İngiliz Financial Times gazetesi kapsamlı bir haber hazırladı. Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin orman yangınlarına yanıtı dolayısıyla baskı altında” başlığını kullandı.

Gazete, “Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin hazırlanmadığı iklim felaketini yaşayanlara çay dağıttığı için alay konusu oldu. Türkiye’deki itfaiye erleri Akdeniz’in sahilinde ateşlerle mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke tarihinin en büyük orman yangınına müdahale edemediği için eleştirilerin odağında. Geçen hafta 8 kişinin öldüğü yangınlarda alevler 40 farklı bölgeye ulaştı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve 50 kilometreyi bulan rüzgarlar yangınla mücadeleyi zorlaştırsa da ülkenin hazırlıksız olmasına öfke artıyor” ifadesine yer verdi.

“TÜRKİYE TEK ÜLKE”

Yazıda, “Türkiye’nin yangın söndürme uçağının kullanılamaması, İspanya, Ukrayna ve Rusya gibi diğer ülkelerden uçakları beklemesine neden oldu. Ankara, Yunanistan’ın yardım talebini de geri çevirdi. Bakan Pakdemirli bunların su kapasitesinin az olduğunu söyledi. Bilim insanları, Türkiye’deki yangınların, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcakların neden olduğunu ve İtalya ve Yunanistan’da da bunun görüldüğünü söylüyor. Finlandiya’da bile hava sıcaklığı rekor kırdı. Fakat Türkiye, G20 ülkeleri arasında iklim değişikliğine karşı hazırlanan Paris anlaşmasını imzalamayan tek ülke konumunda” denildi.

Financial Times’ta yayınlanan makalede, “Anketlerde Erdoğan’ın AKP’sine olan düşüş devam ediyor. Bu durum yüksek işsizlik ve son dört yılın çoğunda enflasyonun çift hanelere ulaşmasıyla birlikte anketlerde rekor bir düşüş olarak dikkat çekti. Erdoğan, yangından etkilenen Marmaris’e gitti ve otobüsü hareket halindeyken çay fırlattı. Bunu ölümcül sel felaketi yaşayan Karadeniz’de de yapmıştı” ifadesi kullanıldı.

“ÇAY ATARAK ELEŞTİRİYORLAR”

Sosyal medyada birçok kullanıcının ve sanatçının “çay atma” hareketi ile video aracılığıyla dalga geçtiği belirtilirken, “Bu tür komik videolar çarpıcı çünkü Erdoğan’ı eleştirmek çok zor. Geçen yıl savcılar yaklaşık 10.000 kişiye Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açtı” denildi. Rapçi Şehinşah’ın konserde çay fırlattığı videosu sosyal medyada yayınlanırken bazı sosyal medya kullanıcılarının da çay fırlattığı videolar paylaştığı aktarıldı.

Gazeteye konuşan araştırma şirketi Konda’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, “Hükümete güven azalıyor çünkü insanlar sorunların yönetilemediğini görüyor. Türkiye kültür ve kimlik konusunda kutuplaşmış durumdalar fakat gündelik sorunlar ağır geliyor. Pandemi, işsizlik, enflasyon, sel felaketi, orman yangınları gibi sorunları hükümetin çözemeyeceğine dair düşünce kuvvetleniyor” dedi.

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