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Hindistan’da aynı günde rekor ve facia: Vakalar 400 bini aştı… Corona hastaları yanarak can verdi

Hindistan'da corona virüsü hızla yıkıma yol açmaya devam ediyor. Ülkede günlük vaka sayısı 400 bini aşarak yeni bir rekor kırdı. Aynı gün corona hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede yangın çıktı. Yoğun bakım hastalarını saran yangında 18 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:47, 01/05/2021
HaberlerDünya
Hindistan’da aynı günde rekor ve facia: Vakalar 400 bini aştı… Corona hastaları yanarak can verdi

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgının en hızlı şekilde ilerlediği ülke an itibarıyla Hindistan. Ülkede ortaya çıkan B.1.617 mutasyonuyla birlikte vaka sayıları patlama yaparken, her gün yeni bir rekor haberi geliyor.

Son 10 gündür 300 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayılarında korkulan oldu ve 400 bin sınırı aşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülkede 401 bin 993 yeni vaka tespit edildi. Aynı süreçte 3 bin 523 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 211 bin 853’e ulaştı.

Sağlık sisteminin çöktüğü, hastanelerde yer kalmayan ve tıbbi ekipman açısından diğer ülkelerden yardım ulaştırılmaya çalışılan ülkede rekor gününde bir de yangın faciası yaşandı. Ülkenin batıdaki eyaletlerinden Gujarat’a bağlı Bharuch şehrindeki Patel Welfare Hastanesi’nde yangın çıktı.

YANGIN SEBEBİ KISA DEVRE

Hastanenin corona hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece saatlerinde başlayan yangın, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açtı.

Hastane yagından sonra bu hale geldi.

Bharuch polisi tarafından yapılan açıklamada, “Yangında 16 hasta ve iki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 12 kişi alevler ve dumandan etkilenerek can verdi. İlk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi elektrik sistemindeki kısa devre olarak görünüyor” denildi.

Başbakan Narendra Modi, yangının ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaşırken, kayıplardan dolayı hissettiği üzüntüyü aktardı.

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Yayınlanma Tarihi:09:32,