Hindistan’da aynı günde rekor ve facia: Vakalar 400 bini aştı… Corona hastaları yanarak can verdi

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgının en hızlı şekilde ilerlediği ülke an itibarıyla Hindistan. Ülkede ortaya çıkan B.1.617 mutasyonuyla birlikte vaka sayıları patlama yaparken, her gün yeni bir rekor haberi geliyor.

Son 10 gündür 300 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayılarında korkulan oldu ve 400 bin sınırı aşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülkede 401 bin 993 yeni vaka tespit edildi. Aynı süreçte 3 bin 523 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 211 bin 853’e ulaştı.

Sağlık sisteminin çöktüğü, hastanelerde yer kalmayan ve tıbbi ekipman açısından diğer ülkelerden yardım ulaştırılmaya çalışılan ülkede rekor gününde bir de yangın faciası yaşandı. Ülkenin batıdaki eyaletlerinden Gujarat’a bağlı Bharuch şehrindeki Patel Welfare Hastanesi’nde yangın çıktı.

YANGIN SEBEBİ KISA DEVRE



Hastanenin corona hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece saatlerinde başlayan yangın, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açtı.

Bharuch polisi tarafından yapılan açıklamada, “Yangında 16 hasta ve iki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 12 kişi alevler ve dumandan etkilenerek can verdi. İlk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi elektrik sistemindeki kısa devre olarak görünüyor” denildi.

Başbakan Narendra Modi, yangının ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaşırken, kayıplardan dolayı hissettiği üzüntüyü aktardı.

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