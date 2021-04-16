Hindistan’da rekor üstüne rekor… Sağlık sistemi çöktü: Bir yatakta iki hasta

Corona virüsü hızla can almaya devam ederken, dünya genelinde tablo giderek ağırlaşıyor. En çok vakanın görüldüğü ikinci, en çok ölümün meydana geldiği üçüncü ülke olan Hindistan’da durum daha da vahim bir hal alıyor.

Ülkede yeni vaka sayıları üst üste rekor kırıyor. Dün ilk kez günlük vaka sayısı 200 binin üstüne çıkmıştı. Bugün vaka sayılarında bir rekor daha kırıldı. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka kayıtlara geçti. Ülkede salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 14.3 milyona ulaştı.

DİNİ FESTİVAL VE MİTİNGLER ZEMİN HAZIRLIYOR

Hindistan’da dünden bu yana 1185 kişi corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybetti. Son 7 ayın zirvesinin görüldüğü bu rakamlarla toplam can kaybı 174 bin 308’e yükseldi. Mumbai ve Yeni Delhi gibi şehirlerde önlemler sıkılaştırılsa da virüsün artışı bir türlü önlenemiyor. Mutasyonla birlikte salgın hız kazanırken, dini festivaller ve siyasi mitinglerin de bu duruma zemin hazırladığı belirtiliyor.

HASTANELER DOLUP TAŞTI



Ülkede sağlık sistemi de durma noktasına geldi. Reuters’ın Yeni Delhi’den geçtiği fotoğraflar durumun vahametini gözler önüne serdi. Lok Nayak Jai Prakash Hastanesi’nde corona virüsü hastaları, hastane kapasitesinin dolup taşması üzerine bir yatakta iki kişi olmak üzere tedavi oluyor.

Hindistan’da aşı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Şimdiye dek ülke genelinde 115 milyon doz aşı uygulandı. Bu ABD ve Çin’den sonraki en yüksek aşılanan kişi sayısı demek. Ancak 1.4 milyar nüfusu bulunan ülkede oran açısından oldukça sınırlı kalıyor. Rus aşısı Sputnik V’yi ülkede üretme girişimleri olsa da, Hindistan’ın asıl hedefi yerli aşılarla nüfusu aşılamak.

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