Çin suçu Hindistan’a attı: Corona ilk onlarda ortaya çıktı

İngiltere’nin prestijli tıp dergisi Lancet’ta corona virüsüyle ilgili yazı kaleme alan Çinli akademisyenler çok konuşulacak iddialarda bulundu. Virüsün Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıktığını reddeden araştırmacılar, merkez üssünün Hindistan olduğunu iddia etti.

Hindistan’ın kuzeyi ve Pakistan’da yoğun susuzluk yaşandığını belirten araştırmacılar, Mayıs ve Haziran 2019 arasında rekor hava sıcaklıkları kaydedildiğini aktardı. Bu dönemde temiz suya erişmekte zorlanan insanların hayvanlarla aynı noktalardan su içmek zorunda kaldığı ve virüsün bu şekilde Temmuz ya da Ağustos ayında insanlara geçtiği öne sürüldü.

İKLİM VE NÜFUS DA FAKTÖR OLDU



Virüsün tespit edilmeden önce de böylelikle Wuhan’a taşındığı savunuldu.

Çinli akademisyenler, söz konusu makalede, Hindistan’ın ‘kötü hijyen koşulları’ ve ‘daha az verimli’ kamu sağlık sisteminin yanı sıra ‘tropikal iklim’ ve ‘çok genç nüfusun’ virüsün yayılmasına katkıda bulunan diğer faktörler olduğunu iddia etti.

VERİLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Daily Mail’e konuşan Glasgow Üniversitesi’nden Profesör Dr. David Robertson, “Yazarlar, Çin’de açıkça ortaya çıktığı ve virüsün orada yayıldığını gösteren epidemiyolojik verileri görmezden geldi. Bu makale SARS-CoV-2 anlayışımıza hiçbir şey katmıyor” dedi.