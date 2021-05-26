İngiliz The Guardian: Sedat Peker’in videoları Erdoğan’ı hedefliyor

İngiliz The Guardian, muhabiri Bethan McKernan imzalı haberde, “Mafya patronunun YouTube iddiaları Türk hükümetini sinir ediyor” başlığını kullanırken, Sedat Peker’in hükümetin üst düzey isimlerini cinayet, tecavüz, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti gibi iddialarla itham ettiğini yazdı.

Gazete, “Türk televizyon programları ve dizileri Ramazan döneminde Müslüman dünyada çok popüler oldu, bu yapımlarda karanlık suç dünyası ve entrikalar vardı. Fakat bu yılın sürpriz şovu kurmaca değil. Gerçek hayatta da mafya olan Sedat Peker, son 3 haftada YouTube’a yüklediği videolarla Türkiye hükümetinin üst düzey isimlerini birçok iddiayla suçladı” yorumunu yaptı.

“PEKER, GENÇLERE SESLENİYOR”

Gazete videoların 30 milyonda fazla izlendiğini yazarken, “Bir otel odasında masada otururken, boynunda kolye ve arkada kitaplar görülüyor. Peker, konudan konuya ve insandan insana geçiş yaparak seçilmiş görevlilerle ilgili iddialarda bulunuyor ve yasal terminoloji kullanıyor. Peker, ülkenin gençlerine siyasi statükoya karşı çıkmalarını söyledi” yorumuna yer verdi.

Peker’in ana hedefinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu yazan The Guardian muhabiri Bethan McKernan, “Peker, Recep Tayyip Erdoğan’a dokunmuyor fakat Erdoğan’ın yakın çevresine yaptığı saldırılar onun nihai hedef olduğunu açıkça gösteriyor. Videolar, Erdoğan’dan sadece dolaylı eleştiri aldı. Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye’deki çete ve mafyalara karşı savaşarak huzur getirdiğini söyledi” ifadesini kullandı.

Peker’in iddialarına şu an taraflardan yalanlama geldiğini yazan The Guardian, şu ana kadar sadece Peker’in ağabeyi Atilla Peker’in gözaltına alındığını da aktardı.

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