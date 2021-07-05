İngiltere’de normale dönüş planı: Coronayla yaşamak öğrenilecek

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, 1.5 yılı aşkın sürede 184 milyondan fazla insana bulaşıp 3.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılara ilk onay veren ülke olan İngiltere’de aşılama kampanyası başarılı bir şekilde yürütülüyor. Sürecin meyvelerini bir bir toplayan ülkede normalleşme yolunda son adım 19 Temmuz’da atılacak.

Delta varyantı başta olmak üzere ortaya çıkan mutasyonların yarattığı tehdit nedeniyle son aşamada gecikme yaşanırken, Başbakan Boris Johnson’ın açıklayacağı kararlar İngiliz basınının gündeminde. Daily Mail gazetesi, Başbakan Johnson’ın atacağı adımları mercek altına aldı.

EVDEN ÇALIŞMA VE MASKE KURALI KALKIYOR



Gazetenin haberine göre 19 Temmuz’da, corona virüsüyle mevsimsel grip gibi yaşamın öğrenilmesi gerektiği vurgusu yapılacak. Bireylerin risk değerlendirmesini kendisinin yapması beklenirken, 1 metreden fazla mesafe bırakılması, evden çalışma ve maske takma zorunluluğu gibi kuralların kaldırılması bekleniyor.

Kafe ve restoranların müşterilerin bilgilerini toplamayı bırakacağı, gece kulübü ve barların da içki satışına başlayacağı gelen bilgiler arasında. Mecliste toplanacak Covid-19 komitesinin alınacak kararlara önümüzdeki son günlerde son şeklini vereceği öğrenildi.