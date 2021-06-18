İşgalin önünü açmıştı… ABD’den kritik Irak kararı

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 2002'de ABD'nin Irak'ı işgal etmesine izin veren “Irak’ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki” (AUMF) adlı yetkilendirmeyi iptal eden yasa tasarısı 268’e karşı 161 oyla kabul edildi. Oylamada 49 Cumhuriyetçi de “kabul” oyu verdi. Yasa tasarısını meclise taşıyan Kongre üyesi Barbara Lee sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bunun için yaklaşık 20 yıl savaştıktan sonra, sonsuza dek sürecek savaşları bitirmeye nihayet bir adım daha yaklaştık” dedi.

TRUMP SÜLEYMANİ İÇİN KULLANDI



AUMF, “Irak’ın devam eden tehdidine karşı” ABD’nin ulusal güvenliğini savunmak için askeri harekata izin verirken, yetkilendirme birçok ABD başkanı tarafından terör tehditlerine karşı askeri harekatı haklı çıkarmak için defalarca kullanıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, AUMF’yi Ocak 2020’de Irak'ın başkenti Bağdat’ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü İHA saldırısını başlatmak için yasal bir gerekçe olarak göstermişti.

BEYAZ SARAY DESTEKLİYOR



Yasa tasarısının yasalaşması için ilerleyen günlerde ABD Senatosu’nda oylamaya sunulması beklenirken, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer yaptığı açıklamada, yasa tasarısına destek vereceğini dile getirmişti. Beyaz Saray tarafından bu haftanın başlarında yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin AUMF'nin iptalini desteklediği belirtilmişti.