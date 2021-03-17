İspanya’da corona virüsü uyarısı: 4’üncü dalga mümkün

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’dan 4’üncü dalga uyarısı geldi. İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, ülkede corona virüsü salgınının 4’üncü dalgasının mümkün olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simon, “İspanya’da salgında 4’üncü dalganın gerçekleşmesi mümkün. İspanya’daki aşılanma kampanyasının göstereceği ilerleme olası bir 4’üncü dalganın meydana gelmesini önlemede kritik bir rol alacak” ifadesini kullandı.

3 MİLYONDAN FAZLA İNSANDA CORONA TESPİT EDİLDİ

İspanyada son açıklanan verilere göre, toplam 3 milyon 200 bin 24 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam 72 bin 565 kişi hayatını kaybederken, 2 milyon 857 bin 714 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 269 bin 745 de aktif vaka olduğu açıklandı.