İsveç’te ilk corona aşısı Kral Gustaf’a

İsveç Kralı Carl Gustaf (74) ve Kraliçe Silvia (77) corona virüsüne karşı geliştirilen aşının ilk dozunu vuruldu.

Stenhammar Şatosu’nda aşı olan Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikilinin ülkede ikinci aşama olan 70 yaş ve üzerine aşılama uygulaması başlamadan aşı vurulması eleştirilere de neden oldu.

‘HERKESİN OLMASINI UMUYORUM’

İsveç Kralı Gustaf aşının ardından yaptığı açıklamada, “Covid-19’a karşı aşılama şu anda ülkemiz genelinde yapılıyor. Bu zor dönemi birlikte ve bir an önce atlatabilmemiz için önümüzdeki aylarda fırsatı olan herkesin aşı olmayı tercih etmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

KRALİYET AİLELERİNİN AŞI TAVKİMİ

Avrupa’daki Kraliyet ailelerinden 5 Ocak’ta ilk Covid-19 aşısı olan kişi Danimarka Kraliçesi Margrethe (80) oldu. Norveç Kralı Harald (83) ve eşi Kraliçe Sonja’ya (83) aşı 14 Ocak’ta vuruldu. İngiltere Kraliçesi Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99) 10 Ocak’ta Windsor Sarayı’nda corona aşısı olmuştu.

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