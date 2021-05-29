Kanadalı vekilden kamera karşısında bir ayda iki skandal: Önce çıplak çıkmıştı… Şimdi idrarını yaptı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, milyonlarca insanın çalışma düzenini de değiştirdi. Salgın nedeniyle uzaktan çalışma yöntemleri devreye girerken, pek çok insan için video konferans rutin bir hal aldı. Ancak bu düzene ayak uyduramayan isimler de yok değil. Kanadalı siyasetçi William Amos, son 1 ay içerisinde yaşadığı iki talihsizlikle bu alanda başı çekiyor.

‘YARDIM ALACAĞIM’



Quebec eyaletini temsil eden milletvekili William Amos, Avam Kamarası’nın önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı sırasında bir bardağın içine idrarını yaparken kameralara yakalandı. O anların ardından Twitter hesabından bir özür mesajı yayınlayan Amos, “Yaptığım davranışlar ve buna şahit olanlara verdiğim rahatsızlıktan ötürü büyük utanç duyuyorum. Koşulsuz bir şekilde özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Amos, görevlerine bir süre ara vereceğini duyururken, detay vermese de yardım alacağını da sözlerine ekledi.

BİR DAHA OLMAYACAK DEMİŞTİ



Amos, nisan ayının ortasında düzenlenen bir toplantı sırasında da kamera karşısına çıplak çıkmıştı.

Konuşmacı olmadığı toplantıda bir anda beliren Amos, “Koşudan döndükten sonra iş kıyafetlerimi giyecektim. Kameram yanlışlıkla açık kalmış. Tüm milletvekili arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bu hata bir daha tekrarlanmayacak” demişti.