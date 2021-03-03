KKTC’de halk pazarları yeniden açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü (Covid-19) vakalarındaki düşüş eğiliminin ardından birçok alanda getirilen kısıtlamalar kademeli olarak gevşetiliyor. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 kısıtlamaların gevşetilme çalışmaları kapsamında halk pazarlarının 40 günün aradan yeniden açılma kararının alındığı kaydedildi.

PAZARLARDA SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Halk pazarlarının açılmasının ardından Covid-19 önlemleri ise elden bırakılmadı. Covid-19 önlemleri doğrultusunda pazar alanlarının etrafını demir korkuluklar ile kapatan belediyelere bağlı zabıta ve sağlık ekipleri, halk pazarlarına giriş çıkışlarda alışverişe gelen vatandaşlara maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıyor. Aynı zamanda pazar esnafına ise, en az 3 gün içinde yapılmış negatif Covid-19 PCR testi zorunluluğu da getirildi.

KKTC Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli yaptığı açıklamada, pazardaki halk yoğunluğunun yüzde 30 civarında olduğunu ve vatandaşların Covid-19 nedeniyle korktuğunu ifade etti. Garapli, önlem alınarak hareket edilmesi gerektiğini ve gelişi güzel tedbirler alındığını belirterek, Covid-19’dan korkmak yerine önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Pazar esnaflarından Mehmet Aktaş, “Bütün dünyada halkı dışarıya sürdüler, KKTC yine kapalı. 40 gündür kapalıyız, bütün ürünlerimiz tarlada kaldı, alan yok. Türkiye’de pazarlar kapanmadı, KKTC’de pazarlarımızı kapattılar” dedi.

İşlerin iyi gitmediğini ifade eden bir pazar esnafı ise, “Artık battık. Sağlık Bakanı vereceği kararlarda bakan olarak karar versin ve verdikleri kararların arkasında ya dursunlar ya da karar vermesinler. Bana mecburiyet getirdiler burada poşetleyip satıyorum, marketlerde ki durum ne olacak” ifadelerini kullandı.

KKTC’de sokağa çıkma yasakları halen 20.00 ile 05.00 arası devam ederken, yasakların gevşetilme sürecinde ise güzellik salonları, berber ve kuaför ise yarın kademeli olarak açılacak.

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