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KKTC’de ilk aşıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen CoronaVac aşısının ilk dozunu vuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:52, 15/01/2021
Haberler Dünya

Türkiye, corona virüsüyle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 20 bin doz CoronaVac aşısı gönderdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Türkiye’den gönderilen aşının ilk dozunu vuruldu.

Aşının ardından açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Normal hayata dönmemiz için büyük bir fırsat yakalamış durumdayız. Dünya, aşı bulmakta zorlanıyor. Herkes halkını aşılamak için büyük bir rekabet yaşamakta” dedi.

KKTC’de aşılama uygulamasının bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi. Aşıların öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanına daha sonra da 65 yaş üstü kişilere yapılacağı belirtildi.

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