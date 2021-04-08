Kraliçe Elizabeth’in 68 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

Son dönemde Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın dünya kamuoyunun gündemine oturan iddiaları ve eşi Prens Philip’in sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren İngiltere Kraliçesi Elizabeth, bu kez ilk kez ortaya çıkan görüntüleriyle konuşuluyor.

1952’den bu yana tahtta bulunan ve bu anlamda rekorun sahibi olan Kraliçe Elizabeth, bu ay 95. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kraliçe’nin doğum günü öncesi İngiliz televizyon kanalı ITV1’de çok özel bir belgesel yayınlanacak.

Kraliçe’nin 68 yıl öncesine kadar dayanan görüntülerini içeren ‘The Queen Unseen’ isimli belgesel, İngiltere’de yerel saatle 21.00’de izleyiciyle buluşacak.

Daily Mail gazetesi, belgeselden bazı görüntüleri yayın saatinden önce okuyucularıyla paylaştı. Söz konusu görüntüler arasında Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in 1953 yılında Noel döneminde Yeni Zelanda’ya yaptığı ziyaretten anlar yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth’in elinde kamerasıyla göründüğü karelerde, Prens Philip’in havuz keyfi yapması dikkat çekiyor. Gazetenin yer verdiği diğer görüntüler arasında, Kraliçe Elizabeth 1960 yılında Balmoral’da kucağında oğlu Prens Andrew’la birlikte görülüyor.

1972 yılından bir karede ise Kraliçe Elizabeth dönemin Yugoslavya lideri Tito ile bir araya geldiği ziyarette Belgrad’da bulunuyor.

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