Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles kriz yaratan röportajdan sonra ilk kez yan yana

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın yankıları aradan zaman geçmesine sürüyor.

Meghan'ın bir dönem intihar etmeyi düşünmesi ve oğlu Archie'nin ten rengiyle ilgili ırkçı sorular yöneltildiğini söylemesi İngiliz kamuoyunun gündemine bomba gibi düşmüştü. Harry ve Meghan’ın bu iddiaları Kraliyet ailesini derinden sarsarken, özellikle Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles’ın bu süreçten büyük üzüntü duyduğu belirtilmişti.

94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve tahtın varisi 72 yaşındaki Prens Charles, röportaj yayınlandıktan sonra ilk kez yan yana görüntülendi.

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