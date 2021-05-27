Macron’dan Ruanda soykırımı itirafı: Fransa’nın sorumluluğu var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda'nın başkenti Kigali'de 250 binden fazla Tutsi'nin mezarının bulunduğu Soykırım Anıtı’nda konuşma yaptı.

Fransa’nın fiilen suçlu olmadığını ancak soykırım rejiminin yanında olduğunu bildiren Macron, “Fransa, bölgesel bir çatışmayı veya iç savaşı önlemek isteyerek aslında soykırım rejiminin yanında durduğunu anlamadı. Fransa, en açık görüşlü gözlemcilerin uyarılarını görmezden gelerek, tam olarak bundan kaçınmaya çalışsa bile, en kötüyle sonuçlanan bir döngüde ezici bir sorumluluk üstlendi” ifadelerini kullandı.

ACILARI TANIMAK GÖREVİMİZ

Fransa'nın “bir suç ortağı” olmadığını ancak Fransa'nın gerçeğin incelenmesine çok uzun süredir sessiz kaldığını söyleyen Macron, “Fransa’nın bir görevi var, tarihle yüzleşmek ve gerçeğin incelenmesine çok uzun süre sessiz kalarak Ruanda halkının çektiği acıları tanımak” dedi.

1 MİLYON İNSAN KATLEDİLDİ



Nicolas Sarkozy, Macron’dan önce, 1994 soykırımından bu yana Kigali’yi ziyaret eden tek Fransa Cumhurbaşkanı’ydı. Sarkozy, Fransız yetkililerin “Kesinlikle dramatik” sonuçları olan “ciddi hataları” ve “bir tür körlüğünün” olduğunu ifade etmişti.

Hutular tarafından 1994 yılında işlenen Tutsilerin soykırımında 800 bin ila bir milyon arasında kişi yaşamını yitirdi.