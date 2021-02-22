Nostradamus’un kehanetleri gündem oldu

1566 yılında dünyaya gözlerini yuman ve 16’ncı yüzyılın öne çıkan figürlerinden biri olan Fransız astrolog Michel de Nostredame hakkında hazırlanan yeni bir belgesel uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Kısaca Nostradamus olarak bilinen Fransız fizikçi ve astroloğun kehanetlerini masaya yatıran uzmanlar ve bilim insanları dünyayı ve insanları bekleyen korkunç felaketlerin yaklaşmakta olduğunu öngördü.

DEPREMLER GÜNLERCE SÜRECEK

Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler’in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus’un kehanetleri hakkında yayınlanan, “Nostradamus: End of Days” (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar ünlü kişiliğin vizyonunu ve beklentilerini duyurdu.

942 farklı kehanette bulunan Nostradamus’un kehanetleri 3793 yılına kadar sürerken belgesel de de yer alan İngiliz Nostradamus uzmanı Bobby Shailer, İngiliz basınına konuştu. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuşan Shailer, “İngiltere’yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek” yorumunu yaptı.

10 MAYIS KRİTİK GÜN

Nostradamus’un 10 Mayıs’ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus uzmanları bu 10 Mayıs’ın hani yıl olduğunu ise henüz bilemediklerini duyurdu.

Shailer, “Hükümetler hazır olmalı. Sıradaki dünya savaşı önceki iki savaştan çok daha kötü olacak. Bence birkaç yıl içinde üçüncü dünya savaşı başlayacak. Nostradamus, bu savaşın 25-29 yıl sürebileceğini ve sonrasında ufak savaşların yaşanacağını söylüyor” dedi.

Nostradamus’un yanardağların patlayacağını öngördüğünü dile getiren Shailer, özellikle ABD’deki Yellowstone Parkı’nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulunuyor.

Shailer, Nostradamus’un Güneş’te büyük patlamalar yaratacağını da öngördüğünü dile getirirken, “Bu durumlar bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getirecek” dedi.

Öte yandan Shailer, Nostradamus’un uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından Dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceğini öngördüğünü dile getirdi.

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