Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma: Tek dozu yeterli değil

İngiltere’de sağlık çalışanlarına yapılan Pfizer-BioNTech aşısının ardından bağışıklık durumları incelendi. The Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre, daha önce enfekte olmamış kişilerde aşının tek dozunun zayıf bir etki yarattığı ve corona mutasyonlarına karşı risk oluşturduğunu söyledi.

Çalışmada, hafif ya da asemptomatik olarak hastalığı geçirenlerin, daha bulaşıcı olan İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı gelişmiş korumaya sahip olduğu anlaşıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, The Imperial College’de araştırma yürüten Profesör Rosemary Boyton, “Bu durum, kişileri virüsten korumak için aşının ikinci dozlarını almasının önemini vurguluyor. İlk doz aşısını yaptırmış ve daha önce corona olmamış kişiler, dolaşımda olan varyantlara karşı korunmuyor” ifadesini kullandı.

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