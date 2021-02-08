Portekiz’den corona aşısı kararı: 65 yaş üstüne yok

AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısının 65 yaşın üzerindekilere etkisinin olmadığı iddiası gündemi meşgul etmeye devam ediyor… Portekiz Sağlık Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak, bu tartışmaya dahil olan 8’inci ülke oldu.

Daha önce Almanya, Fransa, Avusturya ve Norveç, AstraZeneca’nın aşısının 65 yaşın altındakilere yapılacağını duyurmasının ardından Polonya 60 yaşın altındakilere bu aşının vurulacağını açıklamış, İspanya ve İtalya da yaş sınırını 55’e çekmişti.

Bugün Portekiz Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca’nın aşısının 65 yaşın altındakilere yapılacağını açıkladı. 765.414 vakanın görüldüğü ve 14.158 insanın yaşamını kaybettiği Portekiz’de 65 yaş üstündeki insanların aşılanmasına ise diğer aşılarla devam edilebileceği kaydedildi.