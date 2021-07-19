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Putin ve Aliyev, Moskova’da görüşecek

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Rusya’nın başkent Moskova'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceği belirtildi.

Güncellenme: 19:09, 19/07/2021
HaberlerDünya
Putin ve Aliyev, Moskova’da görüşecek

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında başlayan gerginlikler devam ederken Rusya lideri Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın bir araya geleceği duyuruldu.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada liderlerin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının yanı sıra Dağlık Karabağ’da ulaşım, ekonomi ve altyapı çalışmalarını ele alacağı aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra 2 ülke arasındaki ilişkilerin de bu görüşmede değerlendirileceği belirtildi.

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