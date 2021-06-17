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Putin’den yeni açıklama: Medya, Biden’ı farklı tasvir ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden’ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:55, 17/06/2021
HaberlerDünya
Putin’den yeni açıklama: Medya, Biden’ı farklı tasvir ediyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsviçre'nin Cenevre kentinde dün yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı. Görüşmede, insan hakları, Büyükelçilerin karşılıklı olarak geri dönmesi, siber güvenlik konusunda işbirliğinin güçlendirmesi gibi konular ele alınmıştı.

Biden ile görüşmesinin ardından televizyonda açıklama yapan Putin, ABD Başkanı Biden'ın basındaki tasvirinin “gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını” belirterek, “Biden çok profesyonel, onunla çalışırken hiçbir şeyi kaçırmamak için dikkatli olunması gerek” dedi.

ABD’nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu aktaran Putin, “Bu diyaloğu Amerikan tarafı kadar sürdürmeye hazırız” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı İsviçre Joe Biden Putin Rusya Vladimir Putin yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:17:48,