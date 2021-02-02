Rus muhalif lider Navalny’e 3,5 yıl hapis cezası

Zehirlendikten sonra Almanya'ya kaçan Navalny geçen haftalarda Rusya'ya geri dönmüş ve ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan ve ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Rus muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny’nin tutuklanmasını protesto etmişti.

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